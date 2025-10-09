ロッテの秋季練習が9日、ZOZOマリンスタジアムで行われた。藤原恭大は昨年の秋季練習では、インコースの球をセンターから逆方向に大きい打球を打つ意識で取り組み、今年のシーズン中の試合前の打撃練習でもセンターから反対方向を中心に打っていた。この秋季練習2日間の打撃練習を見ると、引っ張った当たりが多い。藤原は「監督に確率よくホームランを打つようにしようと言われているので、引っ張ってホームラン打てる角度、