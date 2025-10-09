楽天は9日、井野卓氏が2026年シーズンからバッテリーコーチに就任することを発表した。井野氏は05年年大学生・社会人ドラフト7巡目で楽天に入団し、13年と14年は巨人でプレー。15年から6年間ヤクルトでプレーし現役引退後は、今季ヤクルトでコーチを務めていた。