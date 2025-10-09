ＮＨＫ大阪放送局は９日、同局内で「令和７年度ＮＨＫ新人お笑い大賞」（２６日午後４時）の出場者発表とブロック分け抽選会を行った。同番組は、前身の「ＮＨＫ漫才コンクール」１９５６年）から名称を変えて続いている、若手お笑いタレントの登竜門だ。今年は１５２組が出場した東京予選と１３２組が競った大阪予選を勝ち抜いた８組（ｃａｃａｏ、家族チャーハン、金の国、豪快キャプテン、生姜猫、マイスイートメモリーズ、