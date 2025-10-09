弁護士法人「小田原三の丸法律事務所」（小田原市）が依頼人からの預かり金を資金繰りに流用したとされる問題で、この事務所が破産手続きの開始決定を横浜地裁から受けたことが分かった。帝国データバンク横浜支店によると、決定は８日付。負債額は不明。神奈川県弁護士会は同日、事務所と代表の竹久保好勝弁護士の懲戒手続きを始めたと発表した。受任した遺産分割や遺言執行など約７０件で預かった約６億円を事務所経費な