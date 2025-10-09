WEST．小瀧望（29）が9日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。なにわ男子西畑大吾（28）との関係について語った。MCハライチ澤部佑からゲスト小瀧に「苦情が届いております」と告げられながら、VTR画像が流れた。なにわ男子の西畑大吾からで小瀧との関係は「高校3年間、同じクラスです」と語った。西畑は小瀧のことを「のんちゃん」と呼んでいて「のんちゃんは高校生のときにデビューしたんですよ。スー