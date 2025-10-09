今回、Ray WEB編集部は、今話題のアプリについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。常にアプリの通知を気にする友だちに、うんざりする主人公。このあと、彼女に悲劇が！？原案：Ray WEB編集部作画：カンザキミナミライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】アプリの通知に振り回される友だち...ある日、遊園地に行くと彼女に“ある悲劇”が起きて！？