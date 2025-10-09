“リュクス＝上質”を追求したコンパクトカーの新たな頂点ホンダ「フィット」は、2001年に登場した初代から常に「小さくても広く、賢く使える」クルマとして、多くのユーザーに支持されてきました。2020年に登場した4代目では、単なる道具としての価値を超え、「人の心地よさ」に重点を置いた開発思想が採用されました。【画像】超カッコいい！ これがホンダの「ちいさな高級車“LUXE”」です！ 画像で見る（30枚以上）なか