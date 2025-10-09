タレントの手越祐也（37歳）が、10月9日に放送された情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。“炎上”について語り、スタジオのメンバーから「素晴らしい」「さすがだ」と絶賛の声が上がったこの日、連続ドラマ「ぼくたちん家」（10月12日スタート）の宣伝を兼ねて、エンタメコーナーの“天の声”を手越（デイ越テイ也）が担当。阿部寛主演の映画「俺ではない炎上」の話題を伝える中で、「ちなみに、僕の友だちの手越くんとい