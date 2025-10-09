【大学野球】 ◆東都大学野球秋季リーグ戦第３週第３日▽東洋大１―０亜大（９日・神宮）開幕５連敗を喫していた東洋大が亜大に連勝し、今季初の勝ち点を挙げた。１回裏に２番・吉田元二塁手（４年＝龍谷大平安）、３番・池田彪我三塁手（４年＝三重）の連続二塁打で１点を先取。２投手の継投でリードを守り切った。ドラフト上位候補に挙がる最速１５５キロ右腕・島田舜也投手（４年＝木更津総合）は、先発した石沢順平投手