◆米男子プロゴルフツアーベイカレント・クラシック・レクサス第１日（９日、神奈川・横浜ＣＣ＝７３１５ヤード、パー７１）第１ラウンドが行われ、石川遼（カシオ）は１バーディー、１ボギー、１トリプルボギーの３オーバー７４で５９位スタートとなった。「ティーショットが乱れて苦しい展開になってしまった。自分の状態を上げていって、いいプレーができるように頑張りたい」。２日目以降の浮上を目指していく。開幕前