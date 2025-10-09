肌のくすみの原因は 9日（木）も秋晴れで過ごしやすい一日でした。秋の訪れがうれしい一方、季節の変わり目で、体調もお肌も不調を感じやすい方も多いと思います。 「肌のくすみ」について穴吹ビューティカレッジでメイクを専門に指導している阿部さんに聞きました。 くすみの原因は、血行不良やメラニンの沈着、乾燥などさまざまなタイプがあり、お肌への表れ方が違うそうです。見分け方を教えてもらいました