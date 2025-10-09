秋の高校野球東北大会の初戦が9日、岩手県で行われ、山形県代表の日大山形と鶴岡東が勝ち上がりました。県第一代表の「日大山形」は、福島第二代表の「学法石川」に9対4で勝利。県第三代表の「鶴岡東」は、宮城第三代表の「名取北」に3対1で勝利しました。一方、県第二代表の「東海大山形」は、秋田第二代表の「金足農業」に5対0で敗れました。「鶴岡東」は10日、2回戦で岩手第一代表の「花巻東」と、「日大山形」は12日に準々決勝