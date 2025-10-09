ブランド史上初となるフル電動モデル10月9日、フェラーリは『キャピタル・マーケット・デイ2025』において、ブランド史上初となるフル電動モデルの量産仕様シャシーおよび主要コンポーネントを初公開した。【画像】フェラーリ初のEV、その名は『エレットリカ』！シャシーと主要コンポーネントを初公開全37枚まったく新しい革新的なアプローチから生み出されたというそのモデルは現在、『フェラーリ・エレットリカ（Elettrica)』