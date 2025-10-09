県内では、クマの出没や被害が相次いでいます。こうした中、長野市ではクマによる人身被害などを減らそうと林業従事者を対象とした講習会が初めて開かれました。リポート「どうすればクマによる被害を防げるのか？参加者は今、クマの攻撃によるダメージを減らすための防御姿勢を実践しています」講習会は山林などでクマに遭遇する可能性が高い、林業従事者を対象に県や消防などが初めて開きました。県内ではクマによる