10月7日に大須商店街で起きた強盗致傷事件で、中学生が逮捕されました。警察によりますと、住居不詳の14歳の男子中学生は7日夜、中区大須3丁目の洋服店で1万6280円のベストを万引きし、止めようとした男性(33)の顔を殴ってケガをさせた疑いで逮捕されました。男性(33)は近くの店の店員で、顔の骨を折る重傷です。男子中学生(14)は、9日未明に名古屋市内の警察署に出頭していて、「物を盗んだのは違うけど、殴って逃げたの