女子ゴルフのスタンレー・レディースホンダは10日から3日間、静岡県の東名CCで開催される。今季から米ツアーを主戦場とし、ともにルーキーイヤーで初優勝を挙げた岩井明愛（23＝Honda）と岩井千怜（23＝Honda）の姉妹が約6か月ぶりの国内ツアーに臨む。ここまでの米での戦いを振り返り、「今年は正直、優勝できるとは思っていなかったので、すごく充実している」と明愛。千怜も「優勝したし、ゴルフに夢中になれてました。集