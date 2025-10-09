大学院生時代の北川進さん（左）と増田秀樹さん（中央）＝1974年、京都市ノーベル化学賞に選ばれた北川進・京都大特別教授（74）と大学院生時代から50年以上の付き合いがある名古屋工業大の増田秀樹名誉教授（75）は9日、「長年の苦労がやっとかなった。自分が受賞したかのようにうれしい」と笑顔で話した。学生時代を振り返り「『二番煎じじゃあかん』と常に一番を目指して研究に取り組んでいた」。アグレッシブな姿勢が結実し