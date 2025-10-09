2匹の猫が、疲れて大の字になっていた飼い主の真似をするように「へそ天」を披露。仰向けの連鎖で“トリプルへそ天”を披露する動画が癒やされると話題になっている。【映像】猫と飼い主の“トリプルへそ天”同じ家で暮らす、りんくん（6歳）とみゅーちゃん（3歳）。ある日、仕事帰りで疲れていた飼い主がリビングで大の字になっていると、みゅーちゃんに続いてりんくんもゴロ〜ンと仰向けに。飼い主と一緒に“トリプルへそ天