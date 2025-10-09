たんぽぽ川村エミコ（45）が8日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。知らない人に車で送ってもらったことを明かし、共演者を驚かせた。番組では「人付き合いから逃げたい女たち」が集合し、さまざまな話題で議論した。友人からの誘いを断れないというトークから川村は「私は全然断れないので、この前タクシー待ってて全然来なかったときに知らない人が送ってくれるって言ってくれて、連れてってもらっ