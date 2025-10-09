俳優北村有起哉（51）が9日、主演を務めるフジテレビ系木曜劇場「小さい頃は、神様がいて」（木曜午後10時）完成披露舞台あいさつに登壇した。脚本家の岡田惠和氏のオリジナル作品。19年前に「子どもが20歳になったら離婚する」と約束を交わした小倉渉（北村）と、あん（仲間由紀恵）夫婦を中心に、登場人物の人生模様をユーモラスに温かく描く。「飲み物に例えたら白湯。体中にしみわたる心地よさを想像できる。最終話まで見届け