本格的なサケ漁の始まりを前に、大仙市の小学校と中学校の給食にサケを使ったギョウザが提供されました。地域に伝わる季節の食材を味わいながら子どもたちが食文化への理解を深めました。大仙市に遡上してくるサケを使った特製のギョウザ。魚の苦手な子どもでも食べやすいように、地元の玉川でとれたサケの身を具材に練り込んでいます。地域の伝統食に親しんでもらおうと考案されたもので、9日から来月下旬にかけて、大仙市内の全