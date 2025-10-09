ススキの穂が朝日を浴びて輝いています。標高約900メートル。鳥取との県境に位置し、蒜山高原や大山が一望できる鬼女台展望台です。 【写真を見る】季節はまた一歩標高約900メートル鬼女台展望台で風が吹くたびに波打つススキの群生が見ごろ【岡山】 ススキの群生地として知られ、風が吹くたびに波打つ様子は秋の風物詩となっています。まわりの木々も少しずつ色づき始め秋の深まりを感じます。 きょう（9日）