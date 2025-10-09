今年8月、岡山県倉敷市で、海水の流入を防ぐための水門＝防潮水門が破損していたことが発覚した件についてです。倉敷市議会が、補償や水門の新設などを求める意見書を水門を管理する岡山県と県議会に提出しました。 【写真を見る】倉敷市議会が破損した防潮水門の新設などを求める意見書を県と県議会に提出開閉部のゴムが損傷し海水が流入【岡山】 倉敷市議会の荒木議長から岡山県の担当者らに意見書が手渡されました。 倉敷