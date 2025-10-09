死亡事故多発で県下一斉の交通取締りが行われました。 【写真を見る】死亡事故多発の三重県で一斉取り締まり 移動式オービスで“速度違反”に目を光らせる 名張市は5人死亡事故が起きたばかり きょう午前、三重県名張市の国道には移動式のオービスが設置され、名張警察署の署員らが乗用車の速度違反に目を光らせました。 ここから1キロほど離れた場所では、10月3日、6人乗りの軽乗用車が横転し、高校生を含む男女5