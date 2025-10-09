推し活がもっと楽しくなる！ グッズ交換アプリ『トレポータル』がアニメやVTuberにも対応して、最強の味方になった！ついにこの時が来ました！ K-POPファンの間で話題のグッズ交換アプリ『トレポータル』が、漫画・アニメ・VTuber・ゲームなど、幅広いジャンルへの対応を開始しました！日本のアニメ産業は収益3.3兆円、VTuber市場も1,260億円規模と、推し活の世界はどんどん大きく、熱くなっています。“ランダム商品”