福岡県警筑後署は9日、筑後市津島の路上で8日午後4時ごろ、男が下校中の小学生女児に声をかけ、下半身を見せる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。犯人は60から70歳くらいで白髪交じりの男。