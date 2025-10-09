中川企画建設（株）（大阪市）は10月9日、大阪地裁に会社更生法の適用を申請し同日、保全管理命令、調査命令、弁済禁止の保全処分命令および包括的禁止命令を受けた。申請代理人は赤木翔一弁護士（弁護士法人関西法律特許事務所、大阪市中央区北浜2−5−23）ほか。保全管理人には〓木大地弁護士（弁護士法人関西法律特許事務所、大阪市中央区北浜2−5−23）、調査委員には北野知広弁護士（弁護士法人大江橋法律事務所、大阪市北