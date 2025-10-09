＜スタンレーレディスホンダ事前情報◇9日◇東名カントリークラブ（静岡県）◇6435ヤード・パー72＞プロアマ戦に出場したツアー通算1勝の吉本ひかるが、クラブハウスに戻ってきたあと取材に応じ、感激の表情を見せた。その理由は、同組にいたゲストのひとりが宮里藍だったからだ。「（一緒に回るのは）初めてです」と、思い出に残る一日になった。【ライブ写真】政田夢乃も“レジェンド女子プロ”とラウンド！なによりも「このタ