＜スタンレーレディスホンダ事前情報◇9日◇東名カントリークラブ（静岡県）◇6435ヤード・パー72＞今大会には多くの米ツアー組が参戦する。その中でも、日本ツアー今季初登場となるのが、米女子下部エプソン・ツアーを戦い抜いた原英莉花だ。初挑戦だったエプソンでは18試合に出場し、優勝1回を含む9度のトップ10入りと安定したプレーを披露。ポイントランキング5位で、来季の米女子ツアー昇格を決めた。【写真】おめでとう！