＜ベイカレントクラシック Presented by LEXUS初日◇9日◇横浜CC（日本）◇7315ヤード・パー71＞日本のエース・松山英樹を一目見ようと、横浜CCには多くのギャラリーが詰めかけた。しかし、「雰囲気は最高ですが、プレーがそれについていけなかった」。3バーディ・4ボギーの1オーバー・34位タイと悔しいスタートとなった。【写真】大ギャラリーの中でショットを放つ松山英樹朝から強い風が吹き、タフなコンディションとなった。