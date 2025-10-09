＜SkyレディスABC杯3日目◇9日◇ABCゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6675ヤード・パー72＞最大瞬間風速14.5m/sの強風もスーパー高校生には関係なかった。アンダーパーは9人だけというタフな一日。5位から出て、3バーディ・1ボギーの「70」で回った神戸出身の16歳・後藤あい（松蔭高2年）が単独首位に立った。【写真】頭の位置がすごい！後藤あいのぶっ飛びスイング「風は嫌いです。ウェッジとか短いクラブが影響を受けて、特にフォロ