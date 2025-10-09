ＪＲ山陽線の大竹駅構内で貨物列車が脱線しました。運転士が軽いけがをしたということです。 ＪＲ貨物などによると９日午前１１時半ごろ、大竹市のＪＲ山陽線大竹駅構内で貨物列車が脱線したということです。 中国運輸局によると現場は貨物列車に荷物を積み下ろしするための側線で、コンテナを積む貨車を貨物列車に連結しようとしたところ脱線したとしています。 貨物列車の運転士１人が軽いケガをしているということで、ＪＲ貨