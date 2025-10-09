ウォーレン・バフェット氏（ゲッティ＝共同）三井物産は9日、著名投資家ウォーレン・バフェット氏が率いる米有力投資会社バークシャー・ハサウェイが筆頭株主になったと発表した。バークシャー側から連絡を受け、9月末時点の議決権ベースの株式保有比率が10.12％となった。3月中旬は9.68％だった。「投資の神様」と称されるバフェット氏の売買行動は、株価に影響を与えることで知られる。バフェット氏は2月、バークシャーの「