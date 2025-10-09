プロ野球・楽天は9日、井野卓氏がバッテリーコーチに就任することを発表しました。井野氏は今季限りでヤクルトの1軍バッテリーコーチを退任していました。井野氏は2005年ドラフト7巡目で楽天に入団し2012年までプレー。その後、巨人を経て、2015年にヤクルトへ移籍、2020年に現役を引退しました。2025年シーズンはヤクルト1軍のバッテリーコーチに就任していましたが、前日8日に退団が発表されていました。