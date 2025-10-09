海外ウインターリーグに参加する横浜ＤｅＮＡの颯（資料写真）横浜ＤｅＮＡは９日、４選手の海外ウインターリーグ参加を発表した。オーストラリアン・ベースボールリーグのブリスベン・バンディッツに颯と益子が、ドバイのベースボール・ユナイテッドのミッドイースト・ファルコンズに田内、育成の吉岡が所属する。今季２７試合の登板で１敗２ホールド、防御率１・９３だった颯は「今年感じた課題の克服や、トレーニングと実