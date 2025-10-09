昨年のキッズベースボールフェスティバルの様子（球団提供）横浜ＤｅＮＡは１１月２４日に毎年恒例の野球触れ合いイベント「キッズベースボールフェスティバル２０２５」を開く。現役選手とキャッチボールやバッティングなどを通じて交流できる。今年は法大野球部と初の共同開催。横浜スタジアム、横須賀スタジアムに加え、法大川崎総合グラウンドで行い、野球部員も運営を手伝うという。一般公募枠で参加する１５００人を３