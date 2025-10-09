【その他の画像・動画等を元記事で観る】Fear, and Loathing in Las Vegas がTVアニメ『忍者と極道』EDテーマとして書き下ろした新曲「Until You Die Out」をリリース、ミュージックビデオも公開となった。「忍者と極道」はコミックDAYSにて連載中の人気コミック。圧巻のバトルシーンなど再現が困難と言われた中、待望のアニメ化となる。己のルールで悪を裁く“忍者”の少年・多仲忍者（たなかしのは）と、表向きはエリート会社員