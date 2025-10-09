大竹まことがパーソナリティを務める「大竹まことゴールデンラジオ」（文化放送・月曜日～金曜日11時30分～15時）、10月9日の放送に第一生命経済研究所・主席エコノミストの藤代宏一が出演。発売中の著書『株高不況株価は高いのに生活が厳しい本当の理由』にちなみ、株高と生活苦との関係について解説した。 大竹まこと「こういう名前（エコノミスト）、よく聞くけど、どういうお仕事をしているんです