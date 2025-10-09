タレントの手越祐也（37歳）が、10月9日に放送された情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。俳優・歌手の及川光博（55歳）と初対面のときから“ミッチー”と呼んでいると明かした。この日、連続ドラマ「ぼくたちん家」（10月12日スタート）の宣伝を兼ねて、及川が同番組にゲスト出演。エンタメコーナーの“天の声”を手越（デイ越テイ也）が担当した。その中で、“天の声”が「ちなみに、僕の友人の手越くんなんですけども、