東京のラッパーIOが、今年7月にリリースしたアルバム『JUST ALBUM』を、アナログ2枚組で11月7日に数量限定リリースすることを発表した。【画像】日本武道館公演「LAST LIVE」でのKANDYTOWN（全7枚）この作品は、180g重量盤仕様の2LP 仕様となっており、自身が立ち上げたレーベルVERETTA SOUNDSからのリリースとなる。＜リリース情報＞IO『JUST ALBUM』（2LP）発売日：2025年11月7日（金）販売価格：\5400（+税）品番：VRTS-004仕様