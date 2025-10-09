シンガーソングライター・eillの新曲「ラストシーン.」が、10月16日からAmazon Prime Videoにて配信がスタートする大人気恋愛リアリティ番組最新作『ラブ トランジット』シーズン3の主題歌になることが決定した。また、本楽曲の先行配信が10月15日からスタートすることも発表された。シーズン3の主題歌を担当することを受けてeillは、「今回、3シーズン連続でラブトランジットの音楽に携わることができて、本当に光栄に思います。