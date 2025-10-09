LE SSERAFIMが10月9日（木）午前0時、HYBE LABELS公式YouTubeチャンネルとSOURCE MUSIC公式SNSに、1st Single『SPAGHETTI』のTEASING FILM「EAT IT UP!」を公開した。映像では、SAKURAが配達員に扮してソウル市内のあちこちを駆け巡る場面から始まる。続いて、SAKURAは狭くて古い路地に位置したスパゲッティ屋に。華やかなネオンサインの看板が暗い路地と対照的に演出されている中で、店内は華やかで、KIM CHAEWONとHUH YUNJINが料