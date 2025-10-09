自民党の新執行部が発足する中、早くも次の選挙に向けた動きが出ています。参政党は次の衆議院選挙に向け、福岡2区に元佐賀市長の木下敏之氏を擁立しました。■参政党・木下敏之氏「参政党の勢いを消さないように。この勢いを続けて拡大していきたい。」木下敏之氏（65）は9日、福岡県庁で会見を開きました。参政党の公認候補として、次の衆議院選挙で福岡2区から立候補することを表明しました。佐賀市出身の木下氏は農林水産省の