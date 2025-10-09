【森友遺族・夫の死を巡る闘争記】森友国有地の地中ゴミは想定の4分の1、値引きの正当性崩れた…加藤財務相「真摯に受け止める」でも再調査せず「これは政府としてご遺族にお約束をしたことでございますから」加藤勝信財務大臣が会見で言い切った。普段は用意された文書に目を落としながら答えることが多いが、この時はまっすぐ前を見据え力強く語った。8日財務省は4回目となる森友関連文書の開示を実施。それを受けての会見だ