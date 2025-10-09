【新華社ロプノール10月9日】中国新疆ウイグル自治区バインゴリン・モンゴル自治州の尉犁（ロプノール）県でこのほど、地元の塩類アルカリ水を利用して養殖したスズキ3万匹が市場へ出荷された。タクラマカン砂漠の北東端に位置する同県は、地下から塩類アルカリ水が湧き出ている。水は透明でミネラルを豊富に含み、温度や塩分濃度が安定していることから、スズキの養殖に適した優れた環境を提供している。地元では今年の水揚げ