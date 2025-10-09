エレンホト口岸を通過し中国側に入る「中欧班列」。（９月３日、ドローンから、エレンホト＝新華社配信／郭鵬傑）【新華社フフホト10月9日】中国内モンゴル自治区のエレンホト（二連浩特）口岸（通関地）を8日、自動車部品や日用品などを満載した「中欧班列」（中国と欧州を結ぶ国際貨物定期列車）の1293便が出境した。これにより、同口岸を経由して出入境した中欧班列の年間運行本数は前年より39日早く3千本に到達し、3年連続で