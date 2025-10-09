楽天が9日、前ヤクルトの井野卓氏（41）がバッテリーコーチに就任すると発表した。井野氏は前橋工から東北福祉大を経て05年大学生・社会人ドラフト7巡目で楽天入団。巨人、ヤクルトでもプレーし、20年に現役引退。21年からヤクルトでスコアラー、今季は1軍バッテリコーチを務め、8日に退団が発表されていた。