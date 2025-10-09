9日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝153円台前半で取引された。午後5時現在は前日比50銭円安ドル高の1ドル＝153円06〜07銭。ユーロは28銭円安ユーロ高の1ユーロ＝177円71〜75銭。日経平均株価が上昇したことで投資家がリスクを取る姿勢を強め、相対的に安全な資産とされる円売りにつながった。市場では「自民党と公明党の連立協議の行方に注目が集まっている」（市場関係者）との声があった。