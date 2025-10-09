ポストシーズンの熱戦が続くアメリカ・メジャーリーグはドジャースの大谷翔平選手など日本人選手の活躍に目が離せませんよね。その大谷選手など日本人メジャーリーガーのグッズを中心に販売するショップが9日、JR秋田駅の商業施設に期間限定でオープンしました。柴田光太郎アナウンサー「JR秋田駅ビルトピコの一角、ポストシーズンに入ってにぎわいを見せるメジャ&#1