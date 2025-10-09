日銀が９日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５３円０６～０７銭と前営業日比５０銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１７７円７１～７５銭と同２８銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１６１０～１１ドルと同０．００２０ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS